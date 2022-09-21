الحكومة الألمانية تصبح أكبر مساهم في شركة يونيبر للغاز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة فورتام الفنلندية صاحبة حصة الأغلبية في شركة استيراد الغاز الطبيعي العملاقة يونيبر أن الحكومة الألمانية ستصبح أكبر مساهم في الشركة في إطار خطة إعادة هيكلة الشركة المتعثرة.