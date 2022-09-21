الحكومة الألمانية تصبح أكبر مساهم في شركة يونيبر للغاز

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عاجل - البنك المركزي يصدر ضوابط تنظيمية جديدة لاستخدام النقد الأجنبي في الاستيراد والتصدير
البنك المركزي يرد على استفسارات السوق بشأن استخدام النقد الأجنبي في الاستيراد والتصدير (س-ج)
قرارات جديدة من البنك المركزي لتيسير الاستيراد والإيداع النقدي الأجنبي - تعرف عليها
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أعلنت شركة فورتام الفنلندية صاحبة حصة الأغلبية في شركة استيراد الغاز الطبيعي العملاقة يونيبر أن الحكومة الألمانية ستصبح أكبر مساهم في الشركة في إطار خطة إعادة هيكلة الشركة المتعثرة.