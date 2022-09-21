 الحكومة الألمانية تصبح أكبر مساهم في شركة يونيبر للغاز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الألمانية تصبح أكبر مساهم في شركة يونيبر للغاز


نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:29 ص

أعلنت شركة فورتام الفنلندية صاحبة حصة الأغلبية في شركة استيراد الغاز الطبيعي العملاقة يونيبر أن الحكومة الألمانية ستصبح أكبر مساهم في الشركة في إطار خطة إعادة هيكلة الشركة المتعثرة.


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