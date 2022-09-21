رئيسي :إيران تدعم تشكيل حكومة عراقية مستقرة

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعم بلاده لتشكيل حكومة عراقية مستقرة.

وأثنى الرئيس الإيراني في لقاد جمعه برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبادرة الأخير للحوار الوطني لتجاوز الأزمات السياسية، بحسب بيان عراقي وزع مساء الثلاثاء.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم البحث في دور العراق البارز في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، عبر حل الخلافات بين الدول بالاعتماد على سياسة الحوار والتهدئة، وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى تحقيق الحلول السلمية في المنطقة، حسبما جاء في البيان.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون الثنائي بين البلدين الجارين، في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية، والأمنية، والثقافية، والطاقة، والتنسيق العالي لمواجهة التغيرات المناخية، وتسريع العمل بالاتفاق المبرم بين البلدين بشأن معالجة تحديات المناخ التي يشهدها العالم.