قافلة رياضية في نجع شبانة جنوب مركز رفح بشمال سيناء

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء قافلة أنشطة متنوعة في قرية نجع شبانة جنوب مركز ومدينة رفح ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أن مبادرة «القافلة الرياضية» من البرامج الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، انطلاقاً من دورها المجتمعي، حيث تم توجيه القافلة اليوم الأربعاء لقرية نجع شبانة التابعة لإدارة شباب رفح والتي تستهدف الوصول للقري الأكثر احتياجا تنفيذاً لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.

وأشار راشد إلى تنفيذ ألعاب ترويحية لجميع الطلائع والشباب مثل شد الحبل وكرة القدم وكرة الطائرة والجري عكس الإشارة، من خلال البرنامج "القوافل الرياضية"، والتي تهدف تنظيمها إلى خلق أجواء ترفيهية داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، من خلال تقديم ألعاب ترويحية للطلائع والشباب والفتيات وسيجرى تنفيذ القافلة بالقرى بشكل تتابعي بما يساهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه القوافل الترفيهية وتوزيع تيشيرتات ومشروبات وأعلام وهدايا للطلائع والشباب.