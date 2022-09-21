تشهد أفغانستان أعتى موجة جفاف خلال عشرات السنين؛ ضربت معظم المحاصيل التي يعتاش منها المزارعون، وذلك بجانب الاضطراب السياسي منذ تسلم طالبان الحكم والذي تبعه شح في فرص العمل ليبقى كثير من الأفغان على شفا المجاعة التي دفعت بعضهم لأكل العشب وآخرين للاكتفاء بوجبة ضئيلة كل يوم.



ويقول ماهر، أحد مزارعي اللوز لصحيفة الجارديان البريطانية، إنه لم يعد يملك مالا لإطعام زوجته وأبنائه الـ6 بعد كساد محصوله، ويضيف أن زوجته وابنه يُعالجان من آثار أكل الحشائش التي أضرت بأمعائهما، وأن بقية أبنائه يتناولون وجبتين يوميا من الخبز.



ويقول علي، أب لـ6 توائم، إنه لا يذكر كم مرة تناول أبناءه 3 وجبات في اليوم إذ يعمل لجمع القمامة كثير من الأيام بدخل دولارين لليوم لا تكفي إطعام أسرته.



وأكد برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة في أفغانستان، إنه بجانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأغلبها مستورد بـ50% نتيجة الحرب الأوكرانية؛ إلا أن شح فرص العمل يمثل عبئا على الأفغان.



وتقول فرحانة، أم لعدة أطفال، إن الأسعار تضاعفت كسعر الزيت الذي زاد ثمن اللتر منه من 100 إلى 200 أفغاني في عام واحد.



ويقول محمد ذو الـ17 عاما والذي ينفق على أسرته بعد وفاة الأب، إن الدولارين اللذان يتقاضاهما من عمله اليومي لا تكفي لجلب الطعام لإخوته الـ8 لذلك ترك كثير منهم التعليم توفير للنفقات نظرا لغلاء مصاريف الالتحاق بالمدارس في أفغانستان.





