قال مسؤولون بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطرح أمام زعماء العالم في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، «العدوان السافر» لروسيا في أوكرانيا.

وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، مساء الأربعاء، يخطط بايدن، للاجتماع يوم الأربعاء مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس، والضغط على الحلفاء لتحقيق هدف 18 مليار دولار، لتجديد موارد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

ومن المقرر أن يعلن بايدن عن 2.9 مليار دولار كمساعدات لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي، ومواجهة النقص الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا وآثار تغير المناخ.

وأضاف مسؤولو البيت الأبيض، أن «جوهر زيارة الرئيس الأمريكي للأمم المتحدة هذا العام، سيكون إدانة شديدة لروسيا مع اقتراب حربها الوحشية من سبعة أشهر».

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان: «سيقدم توبيخًا صارمًا على الحرب الجائرة التي شنتها روسيا في أوكرانيا، وسيوجه دعوة للعالم لمواصلة الوقوف ضد العدوان السافر الذي شهدناه خلال الأشهر العديدة الماضية».

وذكر سوليفان، أن «بايدن» سيؤكد على أهمية تعزيز الأمم المتحدة، ويعيد التأكيد على المبادئ الأساسية لميثاقها، في الوقت الذي ضرب فيه عضو دائم في مجلس الأمن (روسيا)، صميم الميثاق من خلال تحدي مبدأ السلامة الإقليمية والسيادة.

ويأتي الخطاب في الوقت الذي أعلنت فيه المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا، عن خطط لإجراء استفتاءات يدعمها الكرملين في الأيام المقبلة، على أن تصبح جزءًا من روسيا، وفي الوقت الذي تفقد فيه موسكو قوتها في الغزو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تعبئة جزئية لاستدعاء 300 ألف جندي احتياطي، واتهم الغرب بالضلوع في «ابتزاز نووي».

وقال البيت الأبيض إن تمويل الأمن الغذائي العالمي يشمل ملياري دولار من المساعدات الإنسانية المباشرة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسيذهب رصيد الأموال إلى مشاريع التنمية العالمية، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة ومرونة الإمدادات الغذائية العالمية.

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