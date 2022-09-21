سلطات زاباروجيا تعلن تضرر خط كهرباء في المحطة النووية جراء قصف أوكراني

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أعلنت سلطات مقاطعة زاباروجيا، تكثيف قصف قوات كييف ومحاولات اختراقها في المقاطعة بعد قرار إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.

وأضافت السلطات، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الأربعاء، أن محطة زاباروجيا النووية تعرضت لقصف أوكراني، مشيرة إلى وقوع انفجارات على بعد 100 متر من محيط المحطة.

وأكدت السلطات تضرر خط كهرباء عالى الجهد فى المحطة دون وقوع إصابات بين موظفي المكان.

علي صعيد متصل، اعتبر رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية ستحاول ارتكاب استفزازات فى وقت إجراء الاستفتاء في الجمهورية بشأن الانضمام إلى روسيا.