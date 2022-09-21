منصة القيادات النسائية بالأمم المتحدة تشدد على أهمية المشاركة الفعالة للمرأة لمواجهة التحديات العالمية

ركز اجتماع رئيسات الدول والحكومات الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار لمعالجة الأولويات العالمية.

وعقدت المنصة حديثة الإنشاء للقيادات النسائية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب بيان للمنظمة الدولية، فعالية نوقشت خلالها قضايا تحت شعار "حلول تقدمها القيادات النسائية للتصدي للتحديات الراهنة".

شارك في هذا الاجتماع كل من رئيسة المجر كاتالين نوفاك ورئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة ورئيسة وزراء أيسلندا كاترين جاكوبسدوتير ورئيسة وزراء ساموا فيامو ناومي ماتافا وورئيسة وزراء أوغندا روبيناه نابانجا ورئيسة وزراء أروبا إيفيلين ويفر كرويس ورئيسة وزراء سانت مارتن سيلفيريا جاكوبس وئيسة وزراء نيوزيلندا سابقا هيلين كلارك.

وأظهرت بيانات من برنامج الأمم المتحدة للتنمية " أن الحكومات التي بها تمثيل نسائي مرتفع في البرلمان تبنت عددا أكبر من التدابير السياسية الأكثر مراعاة لقضايا حساسة مثل تعزيز الأمن الاقتصادي للنساء.

يذكر أنه من بين 193 دولة أعضاء الأمم المتحدة هناك فقط 28 امرأة تشغل منصب رئيسة دولة منتخبة أو رئيسة حكومة.

وتشكل النساء 21% من وزراء العالم و 26% من أعضاء البرلمانات و34% من أعضاء المجالس المحلية المنتخبة.

وكشف تقرير للأمم المتحدة عن أن المعدل الراهن للتقدم والمساواة في التمثيل البرلماني بين النساء والرجال لن يتحقق قبل عام 2062.



