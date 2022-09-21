 المصارف اللبنانية: استمرار إغلاق البنوك لأجل غير مسمى لعدم تأمين مناخ آمن للعمل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المصارف اللبنانية: استمرار إغلاق البنوك لأجل غير مسمى لعدم تأمين مناخ آمن للعمل

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 6:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 6:49 م

أعلنت جمعية مصارف لبنان استمرار غلق جميع البنوك العاملة في البلاد إلى أجل غير مسمى وذلك بعد إغلاق استمرر ثلاثة أيام من أمس الأول الإثنين وحتى اليوم الأربعاء، بسبب عمليات الاقتحام المسلح المتكررة التي تعرضت لها عدة فروع لبنوك خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الجمعية في بيان رسمي لها، مساء اليوم، أن هذا القرار جاء بعد الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية.

وبررت الجمعية قرارها بأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها المتواجدين داخل الفروع، وفي ظل استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات.

وأوضحت أن المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل.

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