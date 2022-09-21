السيد حمدي: لا يوجد أفضل من الأهلي في إفريقيا لكنه خسر برحيل أزارو

يرى السيد حمدي، مهاجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر خسر كثيرا برحيل وليد أزارو، وذلك في ذظل أزمة المهاجمين في مصر بشكل عام.

وقال السيد حمدي في تصريحات إذاعية: «إذا كنت لاعبًا وجاءني عرض مالي قوي من الأندية ذات القوة الشرائية الكبيرة في مصر لن أترك الأهلي».

وأضاف: «بكل المعطيات لا يوجد أفضل من الأهلي في مصر وإفريقيا، ولكن إذا كان العرض خارجي ويوافق عليه النادي فلما لا، وحتى الجمهور سيتقبل الأمر».

وواصل السيد حمدي: «أتابع شادي حسين منذ فترة، لاعب يملك إمكانيات قوية، ويحلم من سنوات بالانضمام للأهلي، فأمر جيد أن تضم لاعبًا منتمي بقوة للنادي».

وأوضح: «بالإضافة إلى أنه يمتلك امكانيات قوية، وإن كنت أظن أن الأهلي يحتاج في هذا المكان مهاجم إفريقي قوي».

وأتم: «أنا أعتقد أن الأهلي خسر نوعية وليد أزارو، بالرغم من الفرص التي يهدرها ولكنه سجل أهدافًا كثيرة وحصل على هداف الدوري، الأهلي يحتاج نوعية وليد أزارو».