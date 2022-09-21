 السيد حمدي: لا يوجد أفضل من الأهلي في إفريقيا لكنه خسر برحيل أزارو - بوابة الشروق
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السيد حمدي: لا يوجد أفضل من الأهلي في إفريقيا لكنه خسر برحيل أزارو

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 5:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 5:42 م

يرى السيد حمدي، مهاجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر خسر كثيرا برحيل وليد أزارو، وذلك في ذظل أزمة المهاجمين في مصر بشكل عام.

وقال السيد حمدي في تصريحات إذاعية: «إذا كنت لاعبًا وجاءني عرض مالي قوي من الأندية ذات القوة الشرائية الكبيرة في مصر لن أترك الأهلي».

وأضاف: «بكل المعطيات لا يوجد أفضل من الأهلي في مصر وإفريقيا، ولكن إذا كان العرض خارجي ويوافق عليه النادي فلما لا، وحتى الجمهور سيتقبل الأمر».

وواصل السيد حمدي: «أتابع شادي حسين منذ فترة، لاعب يملك إمكانيات قوية، ويحلم من سنوات بالانضمام للأهلي، فأمر جيد أن تضم لاعبًا منتمي بقوة للنادي».

وأوضح: «بالإضافة إلى أنه يمتلك امكانيات قوية، وإن كنت أظن أن الأهلي يحتاج في هذا المكان مهاجم إفريقي قوي».

وأتم: «أنا أعتقد أن الأهلي خسر نوعية وليد أزارو، بالرغم من الفرص التي يهدرها ولكنه سجل أهدافًا كثيرة وحصل على هداف الدوري، الأهلي يحتاج نوعية وليد أزارو».


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