الرئيس التركي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك

التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في نيويورك.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن اللقاء جاء على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت أن لقاء إردوغان ولابيد "جرى بشكل مغلق".

من جانبها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن لابيد طلب من إردوغان خلال اللقاء المساعدة في ضمان إطلاق سراح إسرائيليين تحتجزهما حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة وكذلك إعادة جثتي جنديين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا هو أول اجتماع من نوعه بين إردوغان ورئيس وزراء إسرائيلي منذ عام 2008 وهو أحد الجوانب الأكثر أهمية في رحلة لابيد إلى نيويورك، وفقا للصحيفة.