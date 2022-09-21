جنوب أفريقيا تنتج أول طائرة حربية منذ الثمانينيات

أنتجت شركة "باراماونت جروب" أول طائرة حربية صنعت في جنوب أفريقيا منذ الثمانينيات وباعتها، عندما كشفت شركة "دينيل إس أو سي" لصناعة الأسلحة المملوكة للدولة النقاب عن المروحية الهجومية "رويفالك"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت "باراماونت جروب"، أكبر شركة خاصة للصناعات الدفاعية والطيران في أفريقيا أنها فازت بطلبية للحصول على طائرات "مواري"، وهي طائرة استطلاع يمكن تزويدها بصواريخ موجهة، وسيتم تسليم أول طلبية الأسبوع الجاري بعد فترة تطوير امتدت 11 عاما.

وذكرت الشركة أنه سيتم تزويد قوتين جويتين بتسع طائرات، مشيرة إلى عدم إمكانية إفشاء هويتهما.

وأنشأت جنوب أفريقيا صناعة الأسلحة والطائرات خلال فترة الفصل العنصري التي ساد فيها حكم أصحاب البشرة البيضاء، عندما تم فرض عقوبات دولية ضدها وسعت إلى تعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الأجنبية الملموسة والتمرد الداخلي.