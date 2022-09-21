أزمة تيجراي: إريتريا تشن هجوما شاملا داخل الإقليم الإثيوبي

ولم تعلق الحكومتان الإثيوبية والإريترية على هذه المزاعم حتى الآن.

ولو تأكد دخول القوات الإريترية تيغراي، فسوف يشكل ذلك تصعيدا واضحا، بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر 5 أشهر قبل أسابيع.

واندلع الصراع في نهاية عام 2020، بعد نزاع كبير بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وجبهة تحرير شعب تيغراي، التي تسيطر على الإقليم.

وتدخلت إريتريا دعما للحكومة والجيش الاتحادي في إثيوبيا، قبل أن ترد تقارير تفيد بانسحاب قواتها بشكل كامل نهاية العام الماضي.

وقال غيطاشو رضا، المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي، الثلاثاء، إن معارك شرسة تجري في مناطق متفرقة من المناطق الحدودية بين إريتريا وإقليم تيغراي.

وأضاف رضا، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "إريتريا تدفع بجيشها بأكمله، إضافة إلى قوات الاحتياط، وقواتنا تدافع عن مواقعها بشكل بطولي"، مشيرا إلى أن إثيوبيا تشارك بقواتها أيضا في الهجوم.

وأدان المبعوث الأمريكي للمنطقة، مايك هامر، ما يجري قائلا إن بلاده تتابع تحركات القوات الإريترية عبر الحدود الدولية مع إثيوبيا.