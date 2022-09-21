 عاجل.. الفيدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة - بوابة الشروق
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عاجل.. الفيدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة

محمد المهم
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:32 م

رفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، لتصل إلى ما بين 2.50% إلى 3.25%، وهو أعلى معدل فائدة منذ 2008.

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