رفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، لتصل إلى ما بين 2.50% إلى 3.25%، وهو أعلى معدل فائدة منذ 2008.