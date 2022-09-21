 بسبب نجم ليفربول.. إصابة نيمار في معسكر منتخب البرازيل - بوابة الشروق
الأربعاء 21 سبتمبر 2022 8:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

النتـائـج تصويت

بسبب نجم ليفربول.. إصابة نيمار في معسكر منتخب البرازيل

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:40 م

تعرض نيمار دا سليفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للإصابة خلال مران المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف الدولي الحالي. بحسب صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، تعرض نيمار للإصابة بعد تدخل قوي من لاعب خط وسط ليفربول الانجليزي فابينيو، في مران اليوم بمعسكر مدينة لوهافر الفرنسية.

نجم باريس سان جيرمان اشتكى من ألالم في الركبة، ولم يتمكن من استكمال المران الجماعي ، ويحتاج إلى عناية طبية لكنه سيكون جاهز للمشاركة ضد غانا يوم الجمعة المقبل.

من المقرر أن يخضع لاعب برشلونة السابق إلي الفحص الطبي الدقيق خلال الساعات المقبلة، للتأكد من سلامه ركبته من وجود أي إصابة.

وتلتقي البرازيل بـ غانا وديًا يوم 23 سبتمبر في مدينة لوهافر الفرنسية، ثم تواجه تونس يوم 27 سبتمبر في العاصمة باريس، ضمن التحضيرات لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتتواجد البرازيل في كأس العالم 2022 بمجموعة تضم صربيا، وسويسرا، والكاميرون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك