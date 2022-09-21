تعرض نيمار دا سليفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للإصابة خلال مران المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف الدولي الحالي. بحسب صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، تعرض نيمار للإصابة بعد تدخل قوي من لاعب خط وسط ليفربول الانجليزي فابينيو، في مران اليوم بمعسكر مدينة لوهافر الفرنسية.

نجم باريس سان جيرمان اشتكى من ألالم في الركبة، ولم يتمكن من استكمال المران الجماعي ، ويحتاج إلى عناية طبية لكنه سيكون جاهز للمشاركة ضد غانا يوم الجمعة المقبل.

من المقرر أن يخضع لاعب برشلونة السابق إلي الفحص الطبي الدقيق خلال الساعات المقبلة، للتأكد من سلامه ركبته من وجود أي إصابة.

وتلتقي البرازيل بـ غانا وديًا يوم 23 سبتمبر في مدينة لوهافر الفرنسية، ثم تواجه تونس يوم 27 سبتمبر في العاصمة باريس، ضمن التحضيرات لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتتواجد البرازيل في كأس العالم 2022 بمجموعة تضم صربيا، وسويسرا، والكاميرون.