البيئة والقوى العاملة تستكملان دورات التدريب حول صيانة أجهزة التبريد والتكييف

نفذت وزارة البيئة، من خلال وحدة الأوزون، عددا من الدورات التدريبية على الممارسات السليمة في صيانة أجهزة التبريد والتكييف؛ استكمالا للتعاون بين وزارتي البيئة والقوى العاملة ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وجمعية أشيرى بيراميز، في إطار توجيهات وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد.

وقال بيان صادر عن وزارة البيئة اليوم، إن الدورة تهدف إلى تطوير وتدريب المهنيين والمهندسين المتخصصين على استخدام بدائل صديقة للبيئة في قطاعات التكييف والتبريد؛ استكمالاً لسلسلة الدورات التدريبة التي تم تنفيذها العام الماضى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى تنظيم خمسة دورات تدريبية للمدرسين الفنيين والموجهيين تخصص تكييف وتبريد بالتعاون مع قطاع التعليم الفني بوزارة التربية واتعليم والتعليم الفني خلال النصف الأول من العام الحالي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما تم عقد دورات تدريب مدربين "TOT" بالتعليم الفني في مركز تدريب الجيزة التابع لقطاع التعليم الفني والذي تم تجهيزه بالتعاون بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تم إعداد برامج التدريب بالتعاون بين وزارة البيئة وقطاع التعليم الفني.

وأوضح البيان أن البرامج التدريبية تمثل داعم للإجراءات والالتزامات الدولية الرامية إلى تقليل الاعتماد على البدائل المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ويعد البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه في مجال التكييف والتبريد للعمالة غير المنتظمة برنامجا مختلفا غير نمطيا.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تدريب العمالة على استخدام وسائط التبريد الصديقة للبيئة وذلك فى ظل التزاماتنا بعدد من الاتفاقيات الدولية، والتي تحتم علينا أن تتوافق مع مسارات التنمية المستدامة ومع الالتزامات الوطنية تجاه تلك الاتفاقيات، كما تنبع أهمية هذا التدريب فى الوصول للعالمية حيث إن المتدربين يمكنهم الحصول على شهادة مدرب معتمدة من الاتحاد الأوروبى.