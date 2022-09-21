الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي تحذر من آفاق قاتمة للصين

حذرت الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي في وثيقة جديدة اليوم الأربعاء من أن "العالم لا ينتظر الصين"، مشيرة إلى أن سياسات بكين الصارمة بشأن فيروس كورونا والأسئلة المثارة حول حقوق الإنسان تخيف المستثمرين الأجانب.

واعتبرت الغرفة أن حقيقة أن "الأيديولوجية تتفوق على الاقتصاد" تجعل الصين تفقد جاذبيتها كمكان لممارسة الأعمال التجارية، مع التركيز بشكل خاص على سياسة الصين الصفرية بشأن كوفيد19، التي أغلقت مساحات كبيرة مختلفة من البلاد لأسابيع في وقت واحد من العام الماضي.

وهذا جزء من الهدف الصيني للقضاء على الفيروس، بدلا من تعلم التعايش معه كما تفعل معظم الدول الأخرى.

وأثرت عمليات الإغلاق على الإنتاجية، وفي بعض الأحيان، بدت بكين أكثر تركيزا على مكافحة المرض من رفاهية مواطنيها، الذين حوصر الكثير منهم في شقق أثناء عمليات الإغلاق دون الحصول على ما يكفي من الغذاء أو الدواء، وفقا للوثيقة.

وقال يورج فوتكه، رئيس الغرفة: "لم تعد الصين جذابة كما كانت من قبل". وأضاف: "تبدو الصين صعبة.. لا شركات أوروبية جديدة تأتي.. إنه حقا مصدر قلق كبير أن يتحرك العالم وأن العالم لا ينتظر الصين".

وعلى الرغم من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه وجهة لابد منها للعديد من الشركات، ببساطة بفضل السوق الصينية الشاسعة، فإن هذه الحسابات تتغير الآن بالنسبة للعديد من الشركات التي ترى أن التضحيات اللازمة للقيام بأعمال تجارية هناك كبيرة جدا. وهناك قلق متزايد من أن العديد من القرارات تتخذ بناء على السياسة فقط، وليس وفقا لما هو جيد بالنسبة للاقتصاد ، بحسب الوثيقة.