وزير الإعلام الكويتي: سعدت بلقاء الرئيس السيسي والاستماع لرؤيته بشأن تعزيز التعاون الإعلام العربي

أعرب عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت عن سعادته باللقاء الذي تم صباح اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة عدد من وزراء الإعلام المشاركين في اجتماعات الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وقال المطيري في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات القصيرة " تويتر ": "تشرفت وإخواني أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب صباح اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .. واستمعنا إلى رؤية وتطلعات فخامته فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال العمل الإعلامي العربي المشترك".

وكان المطيري قد وصل إلى القاهرة على رأس وفد للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التي تبحث عددا من قضايا التعاون الإعلامي العربي في مقدمتها سبل دعم القضية الفلسطينية، والاستراتيجية الإعلامية العربية وتنسيق العمل المشترك فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة والمناخ ومكافحة الإرهاب.