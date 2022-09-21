الرئيس الألماني: على الدول الديمقراطية أن تتعاون في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أمام مجلس الشيوخ المكسيكي، إلى تعاون أوثق بين الدول الديمقراطية في ضوء الحرب الروسية في أوكرانيا.



وقال شتاينماير، أمام مجلس الكونجرس المكسيكي المسؤول عن السياسة الخارجية أمس الثلاثاء (التوقيت المحلي): "حتى يتسنى لنا -نحن الألمان والمكسيكيين- أن يخرج العالم الديمقراطي أقوى من هذه النزاعات، من المهم أن نتمسك بسياسة مشتركة الآن. يجب أن نتحد في ردنا على المعتدي الذي يحاول جعل قانون القوة محل سلطة القانون. إذا اصطفت الديمقراطيات سويا، فأنا متأكد من أننا نستطيع مقاومة آليات التصعيد".



تجدر الإشارة إلى أن المكسيك أظهرت حتى الآن موقفا متناقضا تجاه حرب أوكرانيا، حيث أدانت الهجوم الروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أنها لم تشارك في فرض عقوبات ضد روسيا وترفض أيضا تزويد أوكرانيا بالأسلحة.



وأعلنت المكسيك مؤخرا أنها تعتزم الدفع نحو حوار السلام ووقف إطلاق النار، وهو ما ترفضه أوكرانيا حاليا.