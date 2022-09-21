أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، حسبما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، إن "المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته".

وطبقا للوكالة، "يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في مواسم الأعياد والمناسبات اليهودية".

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم، 12 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وشملت الاعتقالات 6 من الخليل، و3 من رام الله، و3 من طولكرم وبيت لحم.