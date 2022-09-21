أمين حلف الناتو: بوتين ارتكب خطأ جسيما بحربه في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب خطأ جسيما بحربه في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن «القوات الروسية تفتقر للقيادة المناسبة على الأرض».

وأضاف خلال تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الأربعاء، أن «غزو روسيا لأوكرانيا في الـ24 فبراير، بمثابة المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو القوة تجاه كييف».

وذكر أن حلفاء الناتو يعززون دفاعهم المشترك منذ الحرب الباردة، مضيفًا: «قبل 2014 الدفاع كان متراجعًا في أوروبا، وامتلكنا معلومات بأن بوتين سيشن غزوًا كاملًا لأوكرانيا منذ الخريف الماضي، كنا مستعدين وعززنا نشر القوات في الجانب الشرقي».

وأوضح أن سياسة الحلف مرتبطة بالردع وعدم استخدام السلاح النووي، معقبًا: «هدفنا نشر السلام، وحققنا الأمر على مدار 70 عامًا، حرب روسيا تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية في أوروبا، وأثرت على أسعار الوقود والغذاء في العالم، والأمم المتحدة عليها بذل المزيد من الجهد لمواجهة تلك المسألة».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط، مشيرًا إلى أن إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ من 21 سبتمبر الجاري.

وقال في كلمة موجهة للشعب: «نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية. أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية».

وأشار إلى أن «أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية سيخضعون لتدريب عسكري إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة، قبل إرسالهم إلى الوحدات».