حملة مداهمات على مستوى ألمانيا ضد روسي للاشتباه في انتهاك قانون التجارة الخارجية

شنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، حملة تفتيش ومداهمات شملت 14 منزلا في أنحاء متفرقة في ألمانيا، وذلك في إطار تحقيقات ضد مواطن روسي لانتهاكه قانون التجارة الخارجية.

وبحسب تقارير إعلامية، شملت حملة التفتيش فيلا في منطقة روتاخ-إجرن المطلة على بحيرة تيجرنزيه بجنوب ألمانيا، يُشتبه في أنها تنتمي إلى الأوليجارشي الروسي، أليشر أوسمانوف.



ورفض الادعاء العام في ميونخ تأكيد هوية صاحب الفيلا.



وبحسب بيانات محققين، فإن الروسي مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجوم الروسي على أوكرانيا. وعلى الرغم من الحظر يُشتبه في أنه دفع عبر أموال مجمدة رواتب لأفراد حراسة مسؤولين عن تأمين ممتلكاته في بافاريا العليا. في هذا السياق يجري التحقيق مع أربعة مشتبه بهم آخرين.



بالإضافة إلى ولاية بافاريا شملت حملة التفتيش عقارات في ولايات بادن-فورتمبرج وشليزفيج-هولشتاين وهامبورج.