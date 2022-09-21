النقل: بدء طرح كراسة الشروط لتصميم وإنشاء واستغلال الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن بدء طرح كراسة الشروط والمواصفات لتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وتمويل ونقل الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء، الموافق 20 سبتمبر.

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وتعظيم المشاركة بين القطاع العام والخاص.

وأشار البيان إلى أن التحالفات التي تم تأهيلها لطرح كراسة الشروط عليها هي: MSC، وتحالف السويدى إلكتريك-CEVA Logistics-CMA CGM ، وتحالف موانئ أبوظبى-أوراسكوم للإنشاءات، وتحالف Bollore-Meridiam.

جدير بالذكر أن مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان، سيقام على مساحة 250 فدانا سيخصص منها 60 فدانا لإقامة الميناء الجاف و190 فدانا لإقامة المركز اللوجستي.