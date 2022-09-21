أنوشكا عن مهرجان القاهرة للدراما: يتيح فرصة رائعة للتنافس والتواصل



عبرت الفنانة أنوشكا، عن سعادتها البالغة بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى.



وقالت في مقابلة مع قناة "DMC"، على ريد كاربت المهرجان، إن هناك منافسة مميزة بين صناع الدراما من خلال مثل هذه المهرجانات.



وأضافت أن المهرجان يتيح فرصة جيدة للغاية للتواصل بين الفنانين ومناقش الأعمال الفنية.



وتحدثت عن دورها في مسلسل راجعين يا هوى، قائلة إنها شعرت بسعادة كبيرة للعمل مع الفنان خالد النبوي.



وأوضحت أن العمل أضاف إليها فرصة كبيرة باعتبارها لم تقدم دورا كوميديا من قبل.



وأشارت إلى حدوث حالة تناغم في التمثيل مع الفنانة وفاء عامر، وشعرت بذلك بين الجمهور.