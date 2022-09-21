 أنوشكا عن مهرجان القاهرة للدراما: يتيح فرصة رائعة للتنافس والتواصل - بوابة الشروق
الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
النتـائـج تصويت

أنوشكا عن مهرجان القاهرة للدراما: يتيح فرصة رائعة للتنافس والتواصل

انوشكا
انوشكا
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 10:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 10:06 م

عبرت الفنانة أنوشكا، عن سعادتها البالغة بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى.

وقالت في مقابلة مع قناة "DMC"، على ريد كاربت المهرجان، إن هناك منافسة مميزة بين صناع الدراما من خلال مثل هذه المهرجانات.

وأضافت أن المهرجان يتيح فرصة جيدة للغاية للتواصل بين الفنانين ومناقش الأعمال الفنية.

وتحدثت عن دورها في مسلسل راجعين يا هوى، قائلة إنها شعرت بسعادة كبيرة للعمل مع الفنان خالد النبوي.

وأوضحت أن العمل أضاف إليها فرصة كبيرة باعتبارها لم تقدم دورا كوميديا من قبل.

وأشارت إلى حدوث حالة تناغم في التمثيل مع الفنانة وفاء عامر، وشعرت بذلك بين الجمهور.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك