 وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان الأزمة في أوكرانيا والتحديات الصينية - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان الأزمة في أوكرانيا والتحديات الصينية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 3:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 4:01 ص

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي الأزمة الأوكرانية والتحديات التي تشكلها الصين.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان ورد على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - بأن بلينكن التقي كليفرلي في نيويورك، وسلطا الضوء على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمحاسبة روسيا على عمليتها ضد أوكرانيا.
ووفقا للبيان فقد ناقش الوزيران مجموعة كاملة من المصالح والاهتمامات المشتركة، بما في ذلك التحديات التي تشكلها الصين، والتعاون في مجال الصحة العامة، ووضع الجهود نحو العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للخطة الشاملة المشتركة العمل والتصدي للنشاط الإيراني.
وبحث الوزيران أهمية التوصل إلى حل تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية.

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