محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بالخصوص وتطوير شارع أحمد عرابي

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تطوير شارع أحمد عرابي، مؤكدا أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذي يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي 3 كم تقريبا.

كما تابع أعمال وضع طبقة السن بطول 500 متر وبعرض 15 مترا في الاتجاه الأيسر للطريق، ونقل غرفة المحولات الكهربائية بالجزيرة الوسطى بمنتصف الطريق.

ووجه المحافظ، الشركة المنفذة ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات والإشتراطات الفنية للرصف، مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال الرصف.

وأضاف المحافظ، أنه على مدار الشهور الماضية تم التنسيق مع وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري؛ للبدء في تطوير المحور، علاوة على أنه لم يشهد أي تطوير منذ عشرات السنين، الأمر الذي يؤدي إلى سيولة الحركة المرورية وتخفيف الضغط المروري على الطريق الدائري للمتجه من طريق المرج إلى القاهرة ليسلك ذلك المحور مرورا بمحور روض الفرج إلى مناطق غرب القاهرة وما يليها.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية باستمرار أعمال رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق مع شركات المرافق لتذليل المعوقات التي قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالتها، مشيدا بما قامت به الهيئة من البدء الفوري في إنزال المعدات الخاصة بالتطوير تمهيدا لبدء الأعمال.

وكلف المحافظ، خلال الجولة رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتجهيز حملة مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة بشارع أحمد عرابي، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني بالشوارع ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام، موجها بتوحيد الجهود للتعامل الفوري مع تجمعات القمامة وضبط جميع المركبات والأشخاص الذين يقومون بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع والتحفظ عليهم بعد الانتهاء من رفع تلك التراكمات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إلتزام العمال بارتداء الزي الرسمي لهم؛ حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

كما تابع المحافظ، أعمال رفع السيارات بمحيط الجزيرة الوسطى بشارع الرشاح بمدينة الخصوص، حيث تمكن مجلس مدينة الخصوص وبالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، من رفع جميع السيارات بمحيط الجزيرة الوسطى بداية محور مسطرد وحتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري.

ووجه المحافظ، برفع الأتربة من جانبي الطريق؛ وذلك تمهيدا للبدء في أعمال التخطيط ودهان البلدورات وذلك بالتنسق بين مجلس مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمة على المشروع.

جدير بالذكر أن شارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة يعد من أحد أهم شوارع المدينة وأكثرها سكانًا، وقد ظل الشارع لفترات طويلة يعاني بشكل كبير جدًا من العشوائية وعدم التنظيم وسوء التخطيط والذي رتب عليه وجود العديد من العقارات المتعارضة مع تنظيم الشارع والأكشاك غير المرخصة والإشغالات والجراجات العشوائية والسيارات المتهالكة، علاوة على انتشار المخلفات وتهالك شبكات الصرف الصحي.

وفي ضوء خطة المحافظة لتطوير وتنظيم الشارع، فقد تم وضع خطة متكاملة لتنظيم وتطوير الشارع وتحويله لمحور مروري يربط مدينة شبرا الخيمة بالطريق الدائري وشبرا بنها الحر، وتم إدراجه ضمن خطة تطوير الطرق المحلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وتم رصد مبلغ يصل إلى 40 مليون جنيه لتطوير الشارع، وبدأت الشركات بالفعل في تنفيذ أجزاء كبيرة منه إلا أن العمل يتم بشكل مرحلي؛ نظرا لحيوية الشارع.

وفي ذات الإطار، تم التعامل مع العقارات المتعارضة في الشارع، حيث تم إزالة عقار يتعارض بشكل كلي مع المحور وجار استكمال التعامل مع باقي العقارات المتعارضة، وتم إحلال الشبكات المتهالكة للمياه والصرف الصحي بالشارع، وعمل العديد من حملات الإشغال وإزالة العديد من الجراجات والأكشاك غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتمهيد الطريق أمام أعمالها دون إيقاف الحركة تمامًا بالشارع.

ويشار إلى أن تطوير الشارع يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة شبرا الخيمة ويتكامل مع مجموعة من المشروعات تتم بالمنطقة ومنها مشروع تغطية الترعة البولاقية وتحويلها لممشى ومنتزه حضاري بعد أن كانت تعاني من تراكمات المخلفات ومشروع إحلال وتجديد شبكات المياه، ورصف وإنارة ٦ شوارع متقاطعة مع شارع أحمد عرابي بمنطقة أم بيومي، وذلك ضمن برنامج البنية التحتية بالمشاركة "PIP" الممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وعلى هامش الجولة، تم ضبط أتوبيسين يسيران عكس الطريق بشارع الرشاح بمدينة الخصوص وسيارة ملاكي تيسير عكس الطريق أعلى الطريق شبرا بنها الحر.

ووجه الهجان، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، مؤكدًا على ضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.