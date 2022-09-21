أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 613 مليون إصابة حتى صباح اليوم الاربعاء.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 612 مليونا و952 ألفا و894.



وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و529 ألفا و665 وفاة.



كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و238 مليونا و36 ألفا و642 جرعة.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.