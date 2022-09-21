المستشار الألماني ينتقد الإمبريالية الصارخة لروسيا في خطابه بالأمم المتحدة

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اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بالتورط في "إمبريالية صارخة"، وذلك في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء ووعد أوكرانيا بمزيد من الدعم العسكري.

وقال شولتس إن "بوتين لن يتخلى عن حربه وطموحاته الإمبريالية إلا إذا أدرك أنه لا يستطيع الفوز"، مضيفا "إنه لا يدمر أوكرانيا فحسب، بل إنه يدمر بلاده أيضا".

وأوضح أنه لن يتم قبول أي "سلام مفروض" وأنه يجب تسليح أوكرانيا بشكل أكبر لصد الغزو الروسي.

وأضاف المستشار الألماني: "ندعم أوكرانيا بكل ما أوتينا من قوة: ماليا واقتصاديا وخيريا وأيضا بالأسلحة".

وقبل وقت قصير من مغادرة المستشار الألماني إلى نيويورك، وعدت الحكومة في برلين بتقديم مزيد من شحنات الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك أربعة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع أخرى.

واعتبر شولتس أن تصرفات روسيا في أوكرانيا ليست كارثة لأوروبا فحسب، بل أيضا للنظام والسلام العالميين.

وأضاف: "لذا كان من المهم جدا أن تدين 141 دولة بشكل لا لبس فيه الغزو الروسي هنا في هذه القاعة" في إشارة إلى تصويت للأمم المتحدة في آذار/مارس في أعقاب هجوم روسيا على جارتها.