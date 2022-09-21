حاول رجل إضرام النار في نفسه الأربعاء، في طوكيو قرب مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا؛ احتجاجا على الجنازة الوطنية المقررة في 27 سبتمبر لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، على ما ذكرت وسائل اعلام محلية.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الأربعاء، أصيب الرجل بحروق عدة ونقل إلى المستشفى بحسب وسائل الإعلام، ولم يعرف وضعه الصحي على الفور.



وقال الناطق باسم الحكومة هيروزاكو ماتسونو خلال المؤتمر الصحافي اليومي: «أإبلغنا بأن شرطيًا عثر على رجل مصاب بحروق عند الساعة السابعة صباحا (الساعة 22,00 ت غ الأربعاء) عند تقاطع طرق قرب مجمع كانتيي الذي يضم مكتب رئيس الوزراء ومقر أقامته في وسط العاصمة اليابانية».



لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، موضحا أن «الشرطة تعاين الوضع».



وشاهد أحد مصوري وكالة فرانس برس، في المكان أن العشب والشجيرات احترقت على مساحة صغيرة على جانب الطريق مع انتشار للشرطة والصحافيين على مسافة قريبة.



وذكرت وكالة «كيودو» للأنباء، أن الرجل نقل إلى المستشفى وهو بكامل وعيه، فيما عثرت الشرطة على رسالة تركها على ما يبدو في المكان، وأعرب فيها عن معارضته القوية للجنازة الوطنية المقررة لشينزو آبي.



وقال الرجل إنه سبعيني وأبلغ الشرطة أنه سكب البنزين على جسمه وأضرم النار بنفسه.



واغتيل آبي الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأطول مدّة في تاريخ اليابان بالرصاص، أثناء إلقائه خطاباً في تجمّع انتخابي في 8 يوليو في مدينة نارا في الغرب، وكان في سن السابعة والستين.



كان آبي اليميني القومي شخصية بارزة وسياسياً مثيراً للجدل، وقد غادر السلطة في 2020 لأسباب صحية.



المتّهم بجريمة الاغتيال تيتسويا ياماجامي (41 عاماً) أبلغ الشرطة إثر توقيفه أنّه قتل رئيس الوزراء السابق، لاعتقاده بأنّ الأخير مرتبط بكنيسة التوحيد، وهي حركة دينية تُعرف أيضا باسم «طائفة مون».



وأثار الاغتيال صدمة في اليابان والعالم. إلا ان قرار رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا تنظيم جنازة وطنية لشينزو آبي من دون التشاور بشأن ذلك، أثار موجة من الاعتراضات غير متوقعة من حيث حجمها.