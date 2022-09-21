بوتين يوجه بإنتاج المواد المشمولة بالعقوبات محليا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن لروسيا قاعدة فكرية يمكن من خلالها إنتاج السلع الخاضعة للعقوبات، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع قادة كليات الهندسة الرائدة وشركائهم: «جميع شركاتنا الكبيرة معتادة على الشراء، ولكن الآن، عندما لا يبيعونا، علينا أن نبتكر (السلع) بأنفسنا، والشيء الرئيسي هو أن لدينا قاعدة لنبتكر على أساسها، وهذا أولاً وقبل كل شيء القاعدة الفكرية».

وأضاف أن فكرة إنشاء كليات الهندسة، جاءت على وجه التحديد لتجميع القدرات الفكرية واحتياجات الشركات الرائدة، من أجل تحقيق النجاح الذي تحتاجه الدولة.

وأصدر بوتين، توجيهات خلال اجتماع مع قادة مجمع صناعات الدفاع في روسيا بزيادة القدرات الإنتاجية لعدد من مؤسسات الدفاع، وتوفير الأسلحة والمعدات المطلوبة للقوات المسلحة الروسية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة مجمع صناعات الدفاع الروسي: «من الضروري زيادة القدرات الإنتاجية لعدد من مؤسسات صناعات الدفاع وتحديثها عند الضرورة».

وأشار بوتين، إلى ضرورة لأن تقوم مؤسسات صناعات الدفاع إلى ضمان توفير الأسلحة والمعدات المطلوبة للقوات في أسرع وقت ممكن.