رئيس وزراء بيلاروسيا: نقاوم إلى جانب روسيا الضغوطات الخارجية

قال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو، اليوم الأربعاء، إنه بينما ما تزال أمام بيلاروسيا وروسيا عقبات كثيرة للتعافي من آثار العقوبات والضغوط الخارجية، فإن الجهود التعاونية تسفر عن نتائج واعدة.

وأضاف جولوفتشينكو -في تصريحات أوردتها وكالة (تاس) الروسية- "تعمل روسيا وبيلاروسيا معًا بشكل وثيق لمقاومة الضغط الذي تمارسه الدول الأخرى. معًا، نسير معًا في هذا المسار الغادر، وغالبًا ما نتوصل إلى حلول".

وتابع "لا يزال أمامنا طريق طويل وصعب. إنني على ثقة من أنه من خلال هذا التفاعل البناء بين بلدينا، يمكننا التغلب على كل هذه الصعوبات والمشاكل".