موعد مباراة الزمالك ونادي إليكت التشادي في دوري أبطال أفريقيا

يبحث الآلاف من المواطنين فى الوقت الحالي عن موعد مباراة الزمالك ونادي "إليكت سبورت التشادي" في دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الكثير من جماهير القلعة البيضاء، إلى معرفة ميعاد مباراة الإياب فى دور الـ 64.

وننشر في التقرير التالي موعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت التشادي في دوري أبطال أفريقيا، حتى يمكنك متابعة أحداث اللقاء.

موعد مباراة الزمالك وإليكت في دوري أبطال أفريقيا

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة إليكت سبورت التشادي، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك المقبلة في أفريقيا، يوم السبت الموافق 25 سبتمبر، أمام إليكت سبورت على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة الزمالك ونادي "إليكت التشادي"

وكان الزمالك قد تمكن من الفوز بهدفين دون رد على الفريق التشادي في مباراة الذهاب، التي أجريت يوم الأحد الماضي وذلك بأقدام كلًا من محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

ونجح فريق الزمالك فى التتويج رسميًا بلقب الدوري المصري للمرة الرابعة عشر فى تاريخه والثانية على التوالي فى شهر أغسطس الماضي، وذلك بعدما ابتعد عن أقرب منافسيه بعدد من النقاط.