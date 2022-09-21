البرهان يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة نيويورك على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وكان فى وداعه بمطار الخرطوم، نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".



ومن المقرر أن يلقي خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الخميس، كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة، إضافة إلى التحديات التي تواجهها المجموعة الدولية على غرار التغيرات المناخية وأزمة الغذاء وتبعاتها، خاصة على الدول النامية والأقل نموا.



وسيلتقي رئيس مجلس السيادة على هامش الدورة 77 بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر إستقرارا.



وعلى مدى أسبوع سيلقي نحو 150 رئيس دولة وحكومة من كافة أنحاء العالم خطاباتهم في هذا الاجتماع السنوي الذي تتجه إليه أنظار العالم.



ويرافق رئيس مجلس السيادة، السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف.