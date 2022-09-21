حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، من أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشكل ما أسماه "تهديدًا لأسس الأمم المتحدة".

وقال الرئيس الأمريكي -في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ألقاه بعد ساعات من قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان التعبئة الجزئية للجيش الروسي- "دعونا نتحدث بصراحة: عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قام بعملية عسكرية في جارته، وحاول محو دولة ذات سيادة من خريطتها، لقد انتهكت روسيا دون خجل المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

من جانبه، أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (كرملين) ديميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعمل في مدينة "فيليكي نوفجورود" وليس لديه الوقت لمتابعة جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والاستماع إلى كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي سيتابع خطاب الرئيس الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة- "إن رئيس الدولة في رحلة عمل إلى مدينة (فيليكي نوفجورود) اليوم، ولا ينبغي أن نتوقع من الرئيس التخلي عن كل شيء ومشاهدة التلفاز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال -في الخطاب المسجل لإعلان التعبئة الجزئية- "إلى أولئك الذين سمحوا لأنفسهم بمثل هذه التصريحات عن روسيا، أود أن أذكركم بأن بلادنا لديها أيضًا وسائل تدمير مختلفة، وأن بعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة في دول الناتو".

وجاء خطاب بوتين بعد أن شن الأوكرانيون هجمات مضادة في الأسابيع الأخيرة استعادت آلاف الأميال من الأراضي في شمال شرق البلاد وأجبرت آلاف القوات الروسية على التراجع.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خطابًا أما الجمعية العامة مساء اليوم.