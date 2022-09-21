 داليا البحيري: الفنان تعبان في حياته.. والطبطبة على الكتف حلوة جدا - بوابة الشروق
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داليا البحيري: الفنان تعبان في حياته.. والطبطبة على الكتف حلوة جدا

داليا البحيري
داليا البحيري
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:39 م

عبرت الفنانة داليا البحيري، عن سعادتها البالغة بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما.

وقالت في مقابلة مع قناة "DMC"، على ريد كاربت المهرجان، إن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كان لديه إصرار كبير على تنظيم مهرجان تحت مظلة الدولة والنقابة.

وأضافت: "تكريم الفنان من مهرجانات وجهات مختلفة ده حاجة وإنه يتكرم من نقابته دي حاجة كبيرة ولها طعم خاص."

ووصفت الدراما المصرية، بأنها رائدة في الوطن العربي، متمنية أن تحذو مقعد الصدارة باستمرار.

وتابعت: "الفنان بيتعب جدا وبيواجه ظروف صعبة سواء في وقت التصوير أو في حياته.. ممكن يمر بحاجة مؤلمة في حياته لكنه بينزل يصور علشان يسعد الجمهور.. أي تكريم أو طبطبة على الكتف بتبقى حاجة حلوة جدا".

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