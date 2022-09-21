البورصة الروسية تواصل الهبوط العنيف على وقع الهجوم المرتقب على دونباس

واصلت الأسهم الروسية هبوطها العنيف يوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعبئة جزئية للجيش اعتبارات من اليوم بهدف تحرير منطقة دونباس.

فتح مؤشر السوق الروسية "أر تي إس" (RTS) التداولات على تراجع بنسبة 11% وهي نفس نسبة التراجع المسجل خلال جلسة أمس، لكنه قلص الخسائر إلى 6%. أقل مستوى حققه المؤشر خلال تداولات اليوم هو 1018 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 27 أبريل الماضي.



أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعبئة جزئية بالجيش اعتباراً من الأربعاء، متهماً الغرب بالعمل على تدمير الأراضي الروسية، وممارسة "ابتزاز نووي" ضد بلاده، مشيراً إلى أن لدى روسيا "الكثير من الأسلحة للرد".



مؤشر تقلبات الأسهم الروسية "RVI" أو ما يطلق عليه مؤشر الخوف قفز خلال تداولات اليوم بنسبة 18.25% وهو الأمر الذي يعكس حالة عدم اليقين في البورصة الروسية عقب التطورات الجيوسياسية. يشير المؤشر إلى توقعات المستثمرين لتقلبات الأسهم خلال الـ30 يومياً المقبلة.



أضاف بوتين خلال خطاب بثته وسائل الإعلام الروسية، أنه أمر بتعبئة جزئية للجيش وأن القرار بشأن تلك التعبئة تم توقيعه بالفعل، مشيراً إلى أن "التعبئة تبدأ اليوم".



أوضح أن هدف العملية العسكرية الروسية هو تحرير منطقة دونباس، مشيراً إلى أن الغرب لا يريد السلام بين موسكو وكييف.



السوق الروسية تتعرض لضغط أكبر بسبب الجهود الأوروبية المكثفة لخفض واردات الطاقة، فضلاً عن الانتكاسات العسكرية الأخيرة في أوكرانيا