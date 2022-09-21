حذر المعارض الروسي أليكسي نافالني، من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتبن، بشأن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط، والتي تبدأ اعتبارًا من 21 سبتمبر الجاري.

وبحسب مقطع فيديو نشرته فضائية «العربية»، قال «نافالني» من داخل زنزانته: «سمعت من زنزانتي عبر الراديو أن هناك تعبئة، ونوعا من العقوبات الجنائية، لا شيء منطقي، ولكن ما أفهمه أن كل شيء يسير بشكل سيئ».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط، مشيرًا إلى أن إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ من 21 سبتمبر الجاري.

وقال في كلمة موجهة للشعب: «نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية. أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية».

وأشار إلى أن «أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية سيخضعون لتدريب عسكري إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة، قبل إرسالهم إلى الوحدات».