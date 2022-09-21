دار الكتب والوثائق تعلن توصيات مؤتمر التراث وترسيخ الهوية

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أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، مساء اليوم الأربعاء توصيات مؤتمر التراث وترسيخ الهوية الذي انعقد على مدار يومين في مقر دار الكتب المصرية بكورنيش النيل.

وتوصل المشاركون إلى التوصيات التالية:

1-وضع خريطة للتراث عبر العصور المتعاقبة، تساعد في التعرف على رحلة الكتاب والمكتبات.

2-التسويق لذخائر تراثنا وحضارتنا.

3-البحث الواعي لتاريخ المدن الإسلامية

والجهود العلمية المبذولة بها للاستفادة من ذلك.

4- تصنيف معاجم مختصة بالأعلام المصريين وإسهاماتهم في المجالات العلمية المختلفة كالنحو واللغة والأدب...، أو كل علمٍ على حدة

. وكذلك تصنيف معاجم علمية مختصة بالتراث العلمي ومصطلحاته؛ لتكون عُدَّة المحقق.

5-إنشاء مراكز بحثية أكاديمية لدراسة الأدوات والآلات المستخدمة في العلوم التراثية، وعمل نماذج محاكاة لها، أو إقامة متحف لنماذج المحاكاة هذه، مع توفير الميزانية الخاصة لذلك، وتعاون المؤسسات لتحقيق النفع والاستفادة منها.

6-تنظيم دورات تدريبية حول قراءة الخطوط المختلفة عند التحقيق.

7-عقد ندوة علمية عن نشأة الخط العربي.

8-إصدار بحوث إسهامات العلماء المصريين في التراث العلمي في كتاب منفصل.