مدرسة ثانوية بالعريش تبتكر آلية للتعرف على الفصول من المنزل

بادرت مدرسة ثانوية عامة في مدينة العريش بشمال سيناء بتجهيز آلية إلكترونية لمساعدة الطلاب في معرفة فصولهم قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقال إبراهيم سيف، مدير مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية بنين، إن فريق عمل موسع من المدرسة ابتكر فكرة تحت عنوان "اعرف فصلك"، قبل الحضور للمدرسة وقبل بدء الدراسة، حيث تم إدراج رسم تخطيطي مرفق بالصور لمبنى الإدارة التي تقع فيها فصول الصف الأول الثانوي، لمعرفة مكان الفصل بالتحديد داخل المبنى، وتشمل الآلية تمكين ولي الأمر من متابعة غياب الأبناء من البيت.

وأكد سيف أن ذلك جاء بدعم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ومنى أبو المعاطي مديرة إدارة العريش التعليمية، حيث جاءت فكرة إدارة المدرسة في ابتكار طريقة غير تقليدية توفر الجهد خاصة إرهاق اليوم الأول في الدراسة من حيث تعريف الطلاب بمواقع فصولهم وكشوف المناداة الورقية التقليدية المراهقة.