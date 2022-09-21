المصارف اللبنانية تواصل الإغلاق في ظل غياب إجراءات تأمين مناخ آمن للعمل

أعلنت جمعية المصارف في لبنان في بيان، اليوم الأربعاء، عن استمرار المصارف في إقفال أبوبها في الوقت الحاضر في ظل استمرار التحريض ضدها وغياب أية إجراءات من قبل الدولة والجهات الأمنية لتوفير مناخ آمن للعمل.

وقال البيان إن هذا الإجراء يأتي"نتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية، ولأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها المتواجدين داخل الفروع، وفي ظل استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات".

وكانت جمعية مصارف لبنان،قد قررت يوم الجمعة الماضي إقفال المصارف لثلاثة أيام بعد ما شهد عدد من فروع المصارف في مناطق متعددة من لبنان اقتحامات من قبل عدد من المودعين للمطالبة بالحصول على ودائعهم.

وحصل بعض مقتحمي المصارف على جزء من ودائعهم وسلم بعضهم أنفسهم للقوى الأمنية.

وأقفلت المصارف بالفعل أيام 19، 20، و21 سبتمبر الجاري استنكاراً وشجباً لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة.