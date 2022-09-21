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تنظم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد الفلكي محاضرة السبت، القادم لمدربي كرة السلة من أجل شرح التعديلات الجديدة في قانون اللعبة.

وأرسل اتحاد السلة خطابًا أمس الثلاثاء، إلى جميع الأندية من اجل اخطارهم بتحديد الواحدة ظهر يوم السبت القادم الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري لعقد المحاضرة بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي.

وتستهدف لجنة الحكام باتحاد السلة شرح التعديلات الجديدة في قانون اللعبة لمدربي الفرق خاصًة وأنه سيتم تطبيق التعديلات ابتداءً من شهر أكتوبر القادم.

فيما صرح مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، أن هناك خطوات جادة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لحضور الجماهير لمباريات الموسم الجديد لكرة السلة.

وقال أبو فريخة في تصريحات: «نتمنى أن نحصل على موافقة الجهات المعنية من أجل السماح بحضور الجماهير من بداية الموسم».

وتابع: «مجلس إدارة الاتحاد يرغب في فتح أبواب الصالات للسعة الكاملة أمام الجماهير منذ المباراة الأولى في الموسم، حضور الجماهير سيكون سببا في ارتفاع المستوى الفني للاعبين في المباريات بكل تأكيد».

وواصل: «خضنا المرحلة الماضية من تصفيات كأس العالم في تونس بحضور جماهيري كامل العدد، لاعبو المنتخب لم يلعبوا في مثل هذه الأجواء من قبل ولم يروا جماهير في مسيرتهم من قبل».

وأوضح: «الدولة المصرية قوية وتخطت كل الصعاب والجماهير عادت بالفعل للمدرجات، نرغب في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المسؤولة للسماح للجماهير بالحضور».

ووجه أبو فريخة، رسالته للجماهير قائلًا: «اتمنى أن يكتفي كل مشجع بمؤازرة فريقه وتكون لديه ثقافة الفوز والخسارة».