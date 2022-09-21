استطلاع: الإمارات البلد المفضل للعيش لدى الشباب العربي للعام الـ11 على التوالي

اختار الشباب العربي -للعام الحادي عشر على التوالي- دولة الإمارات بلدا يرنو للعيش فيه ويريد لبلدانه أن تقتدي به وذلك حسب استطلاع أصداء «بي سي دبليو» الرابع عشر لرأي الشباب العربي الذي صدر اليوم.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأربعاء، أظهر الاستطلاع أن الإمارات هي البلد المفضل لحوالي ثلثي (57%) الشباب والشابات العرب، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة (24%)، وكندا (20%)، وفرنسا (15%)، وألمانيا (15%).

وأجرت شركة أصداء بي سي دبليو وهي شركة استشارات العلاقات العامة بالتعاون مع شركة «أي دي إس» للبحوث والاستشارات 3,400 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18 و24 عاما في 50 مدينة عبر 17 دولة عربية خلال الفترة من 13 مايو إلى 16 يونيو الماضيين وتوزعت عينة المشاركين بالتساوي بين الجنسين.

وكشف الاستطلاع عن أهم 5 عوامل جذب في دولة الإمارات تتمثل في اقتصادها المتنامي وبيئتها الآمنة وحزم الرواتب المجزية و المجموعة الواسعة التي توفرها من فرص العمل.

أما عوامل الجذب الأخرى لدولة الإمارات فتشمل احترامها للتقاليد الثقافية في المنطقة وجودة نظامها التعليمي وسهولة بدء الأعمال.

ووصلت شعبية دولة الإمارات هذا العام بوصفها مكانا مفضلا للعيش إلى أعلى مستوياتها منذ بدأ الاستطلاع طرح سؤال بهذا الخصوص في عام 2012 بعدما اختار 37% من المشاركين دولة الإمارات حينها بلدا مفضلا للعيش تلتها فرنسا والولايات المتحدة.

وتنتشر جاذبية دولة الإمارات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع اختيارها من قبل 51% من شباب دول شمال أفريقيا لتأتي بعدها الولايات المتحدة (24%).

وكانت الإمارات الخيار الأول لشباب دول شرق المتوسط أيضا بواقع (57%)، تليها كندا (31%) والبلد المفضل للعيش لدى 63% من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تليها الولايات المتحدة (19%).

وللعام الحادي عشر على التوالي ظلت الإمارات الدولة التي يريد معظم الشباب العرب لبلدانهم أن تقتدي بها باعتبارها الدولة النموذجية لـ 27% من الشباب العربي عموما وتفوقت الإمارات على كل من الولايات المتحدة (22%)، وكندا (18%)، وألمانيا (14%)، وفرنسا (11%)، وتركيا (11%).