كوردوبا يحرم لابلاتا من تصدر الدوري الأرجنتيني

أهدر خيمناسيا لابلاتا فرصة الانفراد بصدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بخسارته أمام ضيفه سنترال كوردوبا سانتياجو صفر/ 1 فجر الأربعاء بالمرحلة العشرين التي شهدت تعادل باتروناتو سلبيا مع ضيفه روزاريو سنترال.

وتوقف رصيد خيمناسيا عند 36 نقطة في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن اتلتيكو توكومان المتصدر وبالتساوي في رصيد النقاط مع بوكا جونيورز صاحب المركز الثالث، في الوقت الذي رفع فيه سنترال كوردوبا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي والعشرين.

ويدين سنترال كوردوبا بالفضل في هذا الفوز لكريستيان توريس الذي سجل هدف الحسم في الثواني الأخيرة للمباراة.