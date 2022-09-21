رد ويكادي إيمانويل المتحدث الرسمي باسم نادي إليكت سبورت عن تطورات تأجيل موعد مباراة فريقه أمام الزمالك من عدمه، كاشفا حقيقة رفض ناديه إذاعة مباراة الذهاب.

وقال إيمانويل في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة «الحياة»: «لم نرفض بث المباراة وحاولنا بثها حتى عبر صفحتنا لكن الشبكة كانت صعبة جدًا في المنطقة هناك، ولكننا لم نقف أمام ذلك ولم نصرح بمثل هذا».

وواصل: «الزمالك أحد أكبر الفرق في القارة الأفريقية لكن هذا لا ينكر دور الزمالك ومكانته وقدم مباراة رائعة خارج أرضه ونحن قدمنا ما علينا أمام فريق كبير وسنبذل قصاري جهدنا لتحقيق أفضل نتيجة في مباراة الإياب».

وعن شكوى الزمالك من استقبال الفريق، أوضح: «نحن لسنا في وطننا، لو كنا في دولتنا فأنتم أشقائنا، والدولة المضيفة تصرفت في حدود إمكانياتها، والكاف في اجتماعه أخبر الاتحاد الكاميروني أنه سوف يستقبل الفريقان لكنهم أكدوا أنهم لم يستقبلوا خطابًا من الزمالك بشأن موعد وصول الفريق».

وعن سبب عدم إقامة المباراة في ملاعب تشاد، كشف: «لدينا ملعب جيد في تشاد لكن الكاف رفض إقامة المباريات عليه لوجود بعض الملاحظات ويوجد بعض الملاعب التي يتم تشييدها الآن لذا فضلنا اللعب في الكاميرون».

وعن تأجيل المباراة: «تلقينا معلومات من بعض العاملين في الكاف أنه سيتم تأجيل المباراة، وقلنا لهم أننا سوف نقوم بدراسة الموقف قبل الرد عليكم».