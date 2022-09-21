قال هاني التهامي، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، إن الفنان الراحل كان شخصًا محترمًا في تعامله مع الآخرين، لافتًا إلى أنه تعلم من الراحل أمورًا فوق ما يتخيله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء: «ابن ناس وابن بلد وجدع أوي وصاحب صاحبه ومحترم في تعامله مع الآخرين، تعلمت منه أمورًا فوق ما أتخيله، عملت معه 15 عامًا، ومواقف عديدة تظهر أنه ملاك في صورة إنسان».

ونوه إلى أنه يفتقد الراحل بصورة كبيرة، فضلًا عن أن يوم وفاته صعب بالنسبة له، مشيرًا إلى أن الفنان أوصاه بإقامة معرض لصوره وجوائزه، فضلًا عن تنفيذ فيلم كتبه «راتب» بعنوان «عصفور الشوارع».

وذكر أن فيلم «لورانس العرب» من أعظم الأدوار التي قدمها الفنان الراحل، فضلًا عن أن أفلام «كش ملك» و«البريء» و«البداية» كانت محببة إلى قلبه، قائلًا إن «راتب» شارك في العديد من الأفلام في تونس.

ولفت إلى أن الراحل عمل فترة طويلة في المسرح والسينما الفرنسية، وقبل وفاته بعام شارك في فيلم من إنتاج مغربي وعرض في أوروبا، لكنه لم يطرح في مصر، معقبًا على فكرة طرح الفيلم في مصر: «أرحب بالفكرة لكن لم يتواصل معي أحد، عندي الصور والجوائز وتلك الأفلام، وعلى أتم استعداد لعرضها لأنها أمور تسعده».

وتحل هذا العام الذكرى الرابعة لوفاة الفنان القدير جميل راتب، الذي فارق الحياة يوم 19 سبتمبر عام 2018، بعد رحلة عطاء فني استمرت نحو نصف قرن.