بايدن: سنعمل حتى مع أعدائنا لمجابهة التغير المناخي



وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، رسائل مهمة بشأن قضايا التغير المناخي، لدرجة إعلانه عن العمل مع الأعداء لمواجهة هذه الأزمة.



وقال بايدن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، إن العالم أصم أذنيه طويلا عن مشكلة التغير المناخي، وفقا لوكالة رويترز.



وجدد بايدن التزام الولايات المتحدة باتفاقية باريس الدولية بشأن تغير المناخ في أول يوم له في البيت الأبيض، وفي أبريل 2021، تعهد بخفض أمريكا صافي انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2005، والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.



يأتي هذا في وقت أفاد فيه البيت الأبيض، أن الفيضانات والحرائق والجفاف الناجم عن تغير المناخ يمكن أن تقتطع جزءا كبيرا من الميزانية الاتحادية سنويا بحلول نهاية القرن.



وفي أبريل الماضي، أوضح مكتب تقييم الإدارة والميزانية في الولايات المتحدة، أن تغير المناخ يكلف الميزانية الفيدرالية نحو 7.1٪ من الخسائر السنوية في الإيرادات، بما يعادل تريليوني دولار سنويًا.



وتعرضت القواعد العسكرية الأمربكية، بما في ذلك قاعدة أوفوت الجوية في نبراسكا وقاعدة تيندال الجوية في فلوريدا لأضرار بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة من الفيضانات والأعاصير.



وفي العام الماضي فقط، أدت موجة الحر والجفاف القياسية في غرب الولايات المتحدة إلى نشوب حريقين هائلين اجتاحت كاليفورنيا وأوريغون وكانا من بين أكبر الحرائق في تاريخ كلتا الولايتين.