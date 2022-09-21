ما هي الأسلحة التي تمنحها المملكة المتحدة لأوكرانيا؟

ويعتقد العديد من المحللين أنه كان لهذه الصواريخ تأثير كبير على مسار الصراع في الأيام التي أعقبت الغزو الروسي.

يقول جوستين برونك، من معهد "روسي": "كانت صواريخ إن إل أيه دبليو حاسمة للغاية في إجهاض التوغلات البرية الروسية في المراحل الأولى من الحرب".

ويضيف أن الأسلحة كانت "فعالة بشكل خاص" عند استخدامها مع المدفعية.

صواريخ قصيرة المدى

أكد وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، أنه سيتم إرسال "المئات" من صواريخ بريمستون البحرية إلى أوكرانيا في أبريل المقبل.

يمكن استخدام صواريخ بريمستون ضد الدبابات والمدفعية وبعض السفن الصغيرة مثل سفن الإنزال، وفقا للكابتن، كريس كارلسون، الذي كان يعمل سابقا في البحرية الأمريكية.

ويتم إطلاقها عادة من الطائرات، ولكن في أوكرانيا يتم تعديلها ليتم إطلاقها من الشاحنات.

يقول كارلسون إن إطلاقها من الأرض يقلل من مداها الفعال.

وعند استخدامها كصواريخ مضادة للسفن، فإنها لا تغرق السفن الكبيرة نظرا لصغر حجمها، ولكنها قد تسبب أضرارا كبيرة.

ويضيف "كل هذا يتوقف على المكان الذي تُصوب نحوه. فإذا ما أصابت محركا أو بالقرب من خط المياه، فقد تسبب بعض المتاعب الخطيرة للعدو".

مركبات مدرعة