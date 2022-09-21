إيطاليا تسجل 28 ألفا و385 إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة

سجلت إيطاليا، 28 ألفا و385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و60 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء.



ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 22 مليونا و197 ألفا و658، والوفيات إلى 176 ألفا و669.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، إعطاء 140 مليونا و600 ألف و174 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.