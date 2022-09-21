الدفاع الروسية: مقتل 200 جندي أوكراني وتدمير 21 قطعة عسكرية في مقاطعة خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني في مقاطعة خيرسون، بسبب قرار قائد اللواء 28 الآلي إرسال أفراد كتيبة، لتنفيذ هجوم مضاد عبر حقل ألغام.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، جاء في بيان الوزارة: «خسر اللواء 28 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة برافدينو بمقاطعة خيرسون، أكثر من 200 شخص و21 قطعة عسكرية خلال يوم واحد».

وأضاف البيان: «إضافة إلى ذلك، فقد لقي أفراد الكتيبة رقم 4 من الفرقة الثانية مصرعهم؛ بسبب قائد اللواء 28، الذي أرسل أفراد الفرقة لتنفيذ هجوم مضاد عبر حقل ألغام».

كما أكدت الوزارة، تدمير 28 صاروخا من طراز «هيمارس» الأمريكي، و3 صواريخ «هارم» المضادة للرادار في الجو في مناطق سفيستونوفكا في جمهورية لوجانسك الانفصالية، وشيرنوبيفكا، وزافيتنوي، وفي منطقة محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون.