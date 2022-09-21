 وكيل خارجية السودان يلتقي مجموعة من السفراء الأفارقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل خارجية السودان يلتقي مجموعة من السفراء الأفارقة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 8:27 م

التقى السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية بالسودان، بالسفير عبدالكريم قيبرو سفير جمهورية تشاد والسفير عيسى خيري روبله سفير جمهورية جيبوتي، وإسماعيل موسي علي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة إريتريا، وفتحي المبروك يونس القائم بالأعمال بالإنابة لدولة ليبيا، وباتريك شارلي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية إفريقيا الوسطي، كل على حدة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية ،في بيان اليوم، إن وكيل الخارجية ناقش خلال اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول الشقيقة، مؤكدا على الروابط المتينة التي تجمعها مع السودان، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

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