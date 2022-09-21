قيّم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني، إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لقواته المسلحة، على أنه "علامة ضعف".



وقالت المديرة التنفيذية للكتلة البرلمانية للحزب، كاتيا ماست، اليوم الأربعاء في برلين "لكنه أيضا تصعيد جديد"، مضيفة أن التعبئة الجزئية تظهر أن بوتين مستعد لاتخاذ مزيد من الخطوات، مؤكدة "لذلك ضرورة استمرار دعم أوكرانيا دون هوادة"، وقالت: "تصعيد بوتين المتجدد لا يبشر بأن نرى محادثات حول السلام قريبا.. نحن بحاجة إلى نفس طويل".



وأعلن بوتين في وقت سابق اليوم خلال خطاب موجه للأمة التعبئة الجزئية للجيش في روسيا، مضيفا أن ذلك أمر منطقي وضروري في ظل الظروف الحالية، معلنا أنه وقع أمرا ببدء التعبئة اليوم.



وأضاف بوتين أن القوات المسلحة سوف تستدعي جنود الاحتياط فقط، مشيرا إلى أنها سوف تزودهم بالتدريب الإضافي، إلى جانب جميع المميزات التي يتمتع بها من يخدمون بالجيش.



ومن جانبه، قال خبير شؤون السياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، أولريش ليشته، إن التعبئة الجزئية التي أُمر بها بوتين توضح أن روسيا تكبدت على ما يبدو خسائر عسكرية كبيرة في حربها العدوانية ضد أوكرانيا.



وقال ليشته في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم في برلين: "الآن يحيط اليأس بفلاديمير بوتين ووزارة الدفاع، ببطء لكن دون ريب في ذلك.. من الممكن تصور المزيد من التصعيد في ظل هذه الظروف - وبصرف النظر عن ذلك، يجب علينا مواصلة الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا".



وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، يوهان فادفول، إن بوتين أسقط قناعه أخيرا، وأضاف: "أوكرانيا لديها فرصة للدفاع بنجاح عن بلدها وتحرير المناطق التي تحتلها روسيا. لكن هذا يتطلب دعما كبيرا من المجتمع الدولي أكثر مما مضى في شكل أسلحة ثقيلة. لقد حان الوقت لكي تتخذ ألمانيا أخيرا الخطوة الحاسمة وتسلم دبابات قتالية من الطراز الغربي وناقلات جند مصفحة".